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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росіяни обстріляли одне з підприємств у Старих Петрівцях на Київщині, - Київська ОВА

Росіяни обстріляли одне з підприємств у Старих Петрівцях на Київщині, - Київська ОВА

22 березня, 2022 вiвторок
20:07
війна з Росією Окупант сепар

Російські окупанти завдають нових авіаударів по цивільній інфраструктурі Київщини

Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк. 

За попередньою інформацією, тільки 22 березня зафіксовано близько 20 обстрілів російськими окупантами.

"З огляду на відсутність успіхів наземної фази операції, ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі та приватному сектору", - повідомляє Київська ОВА. 

Зокрема, під артобстрілами сьогодні було місто Бровари. Снаряд влучив на територію одного з заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарськи споруди.
Відомо, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Крім того, у Вишгородському районі, у селі Старі Петрівці, о 17:00 окупанти обстріляли одне з підприємств.


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Новини
Київщина
Київська ОДА
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