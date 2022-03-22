Росіяни обстріляли одне з підприємств у Старих Петрівцях на Київщині, - Київська ОВА

Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.



За попередньою інформацією, тільки 22 березня зафіксовано близько 20 обстрілів російськими окупантами.

"З огляду на відсутність успіхів наземної фази операції, ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі та приватному сектору", - повідомляє Київська ОВА.

Зокрема, під артобстрілами сьогодні було місто Бровари. Снаряд влучив на територію одного з заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарськи споруди.

Відомо, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Крім того, у Вишгородському районі, у селі Старі Петрівці, о 17:00 окупанти обстріляли одне з підприємств.

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