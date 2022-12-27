Росіяни обстріляли Олешки на Херсонщині, є загиблий та п'ятеро поранених

Про це повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

Він також повідомив, що у багатоповерхівці Житлоселище 5А повибивало вікна. Одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень.

У вівторок, 27 грудня, окупанти обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні, жертв серед цивільних немає.

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