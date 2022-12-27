Росіяни обстріляли Олешки на Херсонщині, є загиблий та п'ятеро поранених
У вівторок, 27 грудня, окупанти обстріляли місто Олешки на Херсонщині, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ятеро були поранені
Про це повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.
Він також повідомив, що у багатоповерхівці Житлоселище 5А повибивало вікна. Одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень.
- У вівторок, 27 грудня, окупанти обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні, жертв серед цивільних немає.
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