Росіяни обстріляли з артилерії критичну інфраструктуру Херсона, також постраждав приватний будинок
У вівторок, 27 грудня, окупанти обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні, жертв серед цивільних немає
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
Він також зазначив, що у самому підприємстві та у будівлях поруч вибиті вікна: на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, також зазнав руйнувань в приватний будинок.
- Упродовж доби 26 грудня вороги обстріляли 40 разів територію Херсонської області.
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