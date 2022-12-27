Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

Він також зазначив, що у самому підприємстві та у будівлях поруч вибиті вікна: на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, також зазнав руйнувань в приватний будинок.

Упродовж доби 26 грудня вороги обстріляли 40 разів територію Херсонської області.

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