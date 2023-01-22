Росіяни обстріляли Олешки на Херсонщині, поцілили в школу
У неділю, 22 січня, окупанти обстріляли місто Олешки на Херсонщині, внаслідок чого було знищено школу й вибито вікна в житлових будинках
Про це повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.
"Сьогодні орки озвіріли. Обстріляли Житлоселище в ОЛЕШКАХ. Прильот між домами 14 і 12. Прильот біля дому 17", - йдеться в повідомленні.
За словами Рищука, окупанти поцілили у школу, а вибухи біля житлових будинків пошкодили їхні вікна. Чи є постраждалі внаслідок атаки російських військових, місцева влада наразі не повідомляє.
- Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що За добу 19 січня загарбники 90 разів гатили по Херсонській області, населені пункти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БПЛА.
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