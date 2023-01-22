Росіяни обстріляли Олешки на Херсонщині, поцілили в школу

Про це повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

"Сьогодні орки озвіріли. Обстріляли Житлоселище в ОЛЕШКАХ. Прильот між домами 14 і 12. Прильот біля дому 17", - йдеться в повідомленні.

За словами Рищука, окупанти поцілили у школу, а вибухи біля житлових будинків пошкодили їхні вікна. Чи є постраждалі внаслідок атаки російських військових, місцева влада наразі не повідомляє.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що За добу 19 січня загарбники 90 разів гатили по Херсонській області, населені пункти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БПЛА.

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