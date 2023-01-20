Упродовж доби росіяни 90 разів обстріляли Херсонщину, є загиблий і троє поранених

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що за добу 19 січня окупанти 90 разів вели обстріли Херсонщини: гатили в артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БПЛА.

"Херсон російська армія обстріляла 19 разів - гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки", - додав голова ОВА.

Ярослав Янушевич наголосив, що через російську збройну агресію 19 січня загинула людина, це троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, упродовж 18 січня армія РФ 56 разів обстріляла Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів, відомо про 4 поранених.

Через обстріли обласного центру минулої доби, а саме 19 січня, понад 15 тис. абонентів Херсона залишилися без енергопостачання.

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