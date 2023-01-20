Упродовж доби росіяни 90 разів обстріляли Херсонщину, є загиблий і троє поранених
За добу 19 січня загарбники 90 разів гатили по Херсонській області, населені пункти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БПЛА
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Зазначається, що за добу 19 січня окупанти 90 разів вели обстріли Херсонщини: гатили в артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БПЛА.
"Херсон російська армія обстріляла 19 разів - гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки", - додав голова ОВА.
Ярослав Янушевич наголосив, що через російську збройну агресію 19 січня загинула людина, це троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Нагадаємо, упродовж 18 січня армія РФ 56 разів обстріляла Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів, відомо про 4 поранених.
- Через обстріли обласного центру минулої доби, а саме 19 січня, понад 15 тис. абонентів Херсона залишилися без енергопостачання.
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