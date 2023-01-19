Через російські обстріли в Херсоні понад 15 тис. абонентів лишилися без світла, - ОВА

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Станом на 14:46 19 січня в Херсоні понад 15 тис. абонентів не мають світла. Часткове відключення енергії спричинили російські обстріли.

"Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, упродовж попередньої доби 18 січня армія РФ 56 разів обстріляла Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів, відомо про 4 поранених.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb