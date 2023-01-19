Через російські обстріли в Херсоні понад 15 тис. абонентів лишилися без світла, - ОВА
За даними Херсонської ОВА, через російські обстріли в обласному центрі частково відсутнє енергопостачання: більш як 15 тис. абонентів не мають світла
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Станом на 14:46 19 січня в Херсоні понад 15 тис. абонентів не мають світла. Часткове відключення енергії спричинили російські обстріли.
"Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів", - наголосив голова ОВА.
- Нагадаємо, упродовж попередньої доби 18 січня армія РФ 56 разів обстріляла Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів, відомо про 4 поранених.
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