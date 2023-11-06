Росіяни обстріляли підприємство на Херсонщині: постраждали троє людей

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що двох потерпілих доставили до лікарні. Зараз медики надають їм допомогу.

Внаслідок обстрілу 44-річний чоловік втратив частину ноги, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

У ще одного 74-річного місцевого жителя – мінно-вибухова травма.

Крім того, лікарі на місці надали допомогу 55-річному чоловікові, який отримав опіки спини 1-2 ступені.

В ОВА також опублікували відео з кадрами наслідків російської атаки по населеному пункту.