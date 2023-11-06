Росіяни обстріляли підприємство на Херсонщині: постраждали троє людей
У понеділок, 6 листопада, російські війська завдали удару по підприємству у селищі Зеленівка Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримали троє місцевих жителів
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що двох потерпілих доставили до лікарні. Зараз медики надають їм допомогу.
Внаслідок обстрілу 44-річний чоловік втратив частину ноги, його стан оцінюють як середньої тяжкості.
У ще одного 74-річного місцевого жителя – мінно-вибухова травма.
Крім того, лікарі на місці надали допомогу 55-річному чоловікові, який отримав опіки спини 1-2 ступені.
В ОВА також опублікували відео з кадрами наслідків російської атаки по населеному пункту.
- Уночі проти понеділка, 6 листопада, російська армія здійснила комбіновану атаку по південних регіонах України, використавши ударні дрони та різні типи ракет. Унаслідок влучання у середмістя Одеси відомо про 8 постраждалих та руйнування інфраструктури.
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