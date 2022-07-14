Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: близько 90 "прильотів"
На Сумщині 13 липня окупанти зі своєї території обстріляли три громади з мінометів і реактивних систем залпового вогню
Про це повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.
"Учора, 13 липня, ворог наніс вогневе ураження із застосуванням мінометів та РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.) по території Краснопільської, Середино-Будської та Шалигінської громад Сумщини", - наголосили у відомстві.
Приблизно о 12:00 окупанти тричі вгатили по території Середино-Будської громади та випустили з боку російського Грудська близько 60 снарядів із реактивної системи залпового вогню.
У другій половині дня з російського Старосілля вони близько 20 разів вистрелили зі 120-мм мінометів в напрямку одного з населених пунктів Краснопільської громади.
Також зі 120-мм мінометів з боку Козино, РФ, окупанти випустили 9 мін по Шалигінській громаді.
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