Про це повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.

"Учора, 13 липня, ворог наніс вогневе ураження із застосуванням мінометів та РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.) по території Краснопільської, Середино-Будської та Шалигінської громад Сумщини", - наголосили у відомстві.

Приблизно о 12:00 окупанти тричі вгатили по території Середино-Будської громади та випустили з боку російського Грудська близько 60 снарядів із реактивної системи залпового вогню.

У другій половині дня з російського Старосілля вони близько 20 разів вистрелили зі 120-мм мінометів в напрямку одного з населених пунктів Краснопільської громади.

Також зі 120-мм мінометів з боку Козино, РФ, окупанти випустили 9 мін по Шалигінській громаді.

13 липня російські війська обстріляли село Путивльського району Сумщини. Прилетіли снаряди і на подвір'я цивільних.

13 липня писали, що за добу від російських обстрілів постраждали 4 громади Сумської області.

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