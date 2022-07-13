Ворог обстріляв Путивльщину: пошкоджено будинок

Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч в на Сумщині була тихою. Але о шостій ранку росіяни відкрили вогонь по одному із сел на Путивльщині", - написав він.

Зафіксовано 8 прильотів, є потрапляння на подвір'я мирних мешканців. Пошкоджено будинок.

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