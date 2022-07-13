Ворог обстріляв Путивльщину: пошкоджено будинок
Російські війська обстріляли село Путивльського району Сумщини. Прилетіли снаряди і на подвір'я цивільних
Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч в на Сумщині була тихою. Але о шостій ранку росіяни відкрили вогонь по одному із сел на Путивльщині", - написав він.
Зафіксовано 8 прильотів, є потрапляння на подвір'я мирних мешканців. Пошкоджено будинок.
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