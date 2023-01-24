Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини зі ствольної артилерії та мінометів
Із початку доби 24 січня російські окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів і ствольної артилерії. Інформації про втрати не надходило
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
Так, уранці загарбники обстріляли населений пункт Бояро-Лежачі.
"З 09:00 до 09:20 надійшло повідомлення про 10 приходів, імовірно, з міномету 120 мм", - уточнили військові.
За їхніми даними, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація також не надходила.
"З 11:35 до 12:10 надійшла інформація про 18 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Харківка", - зазначили в ОК "Північ" і підкреслили, що під час цього обстрілу також обійшлося без втрат.
- Російські загарбники вдень 23 січня обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів.
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