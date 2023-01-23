Росіяни обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини, за 20 хвилин 4 приходи
Російські загарбники вдень 23 січня знову обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів. Інформації про постраждалих наразі немає
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"З 13:20 до 13:40 надійшло повідомлення про 4 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка", - йдеться в повідомленні.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило, підкреслили вйськові.
- Протягом минулої доби 22 січня росіяни обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади Сумської області.
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