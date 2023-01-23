Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"З 13:20 до 13:40 надійшло повідомлення про 4 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило, підкреслили вйськові.

Протягом минулої доби 22 січня росіяни обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади Сумської області.

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