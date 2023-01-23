Росіяни відкривали вогонь по Сумщині з мінометів і артилерії

Про це написав голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький.

Згідно з інформацією, по Новослобідській громаді ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли – разом 15 прильотів. По Шалигинській громаді противник ударив один раз із артилерії.

Живицький зазначив, що в обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.

За день, 21 січня, російські терористи завдали 115 ударів по прикордонних громадах Сумської області.

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