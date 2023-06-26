Росіяни обстріляли село на Донеччині, є загиблий та поранена
У понеділок, 26 червня, росіяни обстріляли село Новий Комар Волноваського району на Донеччині, внаслідок чого загинув чоловік та поранено жінку
Про це у коментарі "Суспільному" заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.
Загинув 56-річний чоловік, поранень зазнала його 53-річна дружина. Повідомляється, що росіяни вели обстріл з артилерії, снаряд влучив та пошкодив стіни та дах будинку, на місці влучання виникла пожежа.
Мєдвєдєва зазначила, що за вказаним фактом розпочато досудове розслідування про порушення законів та звичаїв війни (за ч. 2 ст. 438 КК України).
- 26 червня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, під час якої відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", які відзначилися у важких боях на Бахмутському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе