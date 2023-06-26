Росіяни обстріляли село на Донеччині, є загиблий та поранена

Про це у коментарі "Суспільному" заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

Загинув 56-річний чоловік, поранень зазнала його 53-річна дружина. Повідомляється, що росіяни вели обстріл з артилерії, снаряд влучив та пошкодив стіни та дах будинку, на місці влучання виникла пожежа.

Мєдвєдєва зазначила, що за вказаним фактом розпочато досудове розслідування про порушення законів та звичаїв війни (за ч. 2 ст. 438 КК України).