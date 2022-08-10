Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Він зауважив, що ніч на 10 серпня була спокійною, але майже о 07:00 росіяни стали обстрілювати Сумщину.

Упродовж двох годин по Білопільській громаді вони гатили з різних видів стрілецької зброї, гранатомета й міномета.

Майже о 08:00 окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Шалигінську громаду. Зафіксували 30 "прильотів".

9 серпня від російських обстрілів з кулеметів, САУ та мінометів постраждали 7 громад Сумської області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb