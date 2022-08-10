Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії, мінометів і гранатометів: понад 30 "прильотів"
На Сумщині вранці 10 серпня росіяни обстріляли Білопільську й Шалигінську громади з артилерії, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Він зауважив, що ніч на 10 серпня була спокійною, але майже о 07:00 росіяни стали обстрілювати Сумщину.
Упродовж двох годин по Білопільській громаді вони гатили з різних видів стрілецької зброї, гранатомета й міномета.
Майже о 08:00 окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Шалигінську громаду. Зафіксували 30 "прильотів".
- 9 серпня від російських обстрілів з кулеметів, САУ та мінометів постраждали 7 громад Сумської області.
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