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Росіяни обстріляли Сумщину, є загибла та двоє поранених

23 січня, 2023 понедiлок
18:26
війна з Росією

У понеділок, 23 січня, ворог обстріляв Есманську громаду на Сумщині, одна жінка загинула, двоє людей поранено. Також під обстріли потрапило місто Ворожба, 10 снарядів розірвались у населеному пункті

Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

У Есманьській громаді було зафіксовано 10 прильотів зі ствольної артилерії, один із снарядів попав у оселю місцевих жителів. Одна жінка загинула, двоє людей зазнали поранень.

Також Живицьий повідомив про обстріл міста Ворожба зі ствольної артилерії о 14-й годині.

"10 снарядів розірвалися фактично в центрі міста. Було пряме попадання в багатоквартирний будинок", - пише він.

Зазначається, що одна з квартир зруйнована вщент, ще три помешкання мають значні пошкодження. Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж. 

Окрім того, були перебиті осколками газопровід та електричні лінії, пошкоджені приміщення залізниці та колії. 

  • Російські загарбники вдень 22 січня обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів. Інформації про постраждалих наразі немає.

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Сумщина
ракетний удар
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