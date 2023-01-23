Росіяни обстріляли Сумщину, є загибла та двоє поранених

Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

У Есманьській громаді було зафіксовано 10 прильотів зі ствольної артилерії, один із снарядів попав у оселю місцевих жителів. Одна жінка загинула, двоє людей зазнали поранень.

Також Живицьий повідомив про обстріл міста Ворожба зі ствольної артилерії о 14-й годині.

"10 снарядів розірвалися фактично в центрі міста. Було пряме попадання в багатоквартирний будинок", - пише він.

Зазначається, що одна з квартир зруйнована вщент, ще три помешкання мають значні пошкодження. Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж.

Окрім того, були перебиті осколками газопровід та електричні лінії, пошкоджені приміщення залізниці та колії.

Російські загарбники вдень 22 січня обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів. Інформації про постраждалих наразі немає.

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