Росіяни обстріляли Сумщину, є загибла та двоє поранених
У понеділок, 23 січня, ворог обстріляв Есманську громаду на Сумщині, одна жінка загинула, двоє людей поранено. Також під обстріли потрапило місто Ворожба, 10 снарядів розірвались у населеному пункті
Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
У Есманьській громаді було зафіксовано 10 прильотів зі ствольної артилерії, один із снарядів попав у оселю місцевих жителів. Одна жінка загинула, двоє людей зазнали поранень.
Також Живицьий повідомив про обстріл міста Ворожба зі ствольної артилерії о 14-й годині.
"10 снарядів розірвалися фактично в центрі міста. Було пряме попадання в багатоквартирний будинок", - пише він.
Зазначається, що одна з квартир зруйнована вщент, ще три помешкання мають значні пошкодження. Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж.
Окрім того, були перебиті осколками газопровід та електричні лінії, пошкоджені приміщення залізниці та колії.
- Російські загарбники вдень 22 січня обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів. Інформації про постраждалих наразі немає.
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