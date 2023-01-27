Росіяни обстріляли Вугледар: пошкоджені дві школи та домівки, є постраждалі
26 січня російські окупанти продовжують гатили по мирних населених пунктах Донецької області. Унаслідок обстрілів дві людини загинули, щонайменше двоє поранені
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Рашисти обстрілюють Вугледар. У місті пошкоджено сім домівок і дві школи.
Загалом на території громади від російських снарядів дві людини загинули та одна зазнала поранень у Богоявленці.
Також російські загарбники гатили по селу Новоукраїнка.
Уночі на Донецькому напрямку ворог вів вогонь двічі з артилерії по Авдіївці. Є руйнування.
На Горлівському напрямку один мирний житель поранений та одна домівка пошкоджена у Бахмуті.
26 січня росіяни пошкодили три будинки та дитсадок у Торецьку, контролювали вогнем околиці громади.
Ще три приватні будинки пошкоджено в Катеринівці Іллінівської громади.
У ніч на сьогодні у селах Соледарської громади було гучно.
"На Лисичанському напрямку в Лиманській громаді під обстрілами Торське, Зарічне і Ямпіль, у Званівській громаді - пошкоджено 3 будинки у Переїзному, околиці Званівки потрапили під обстріл фосфорними зарядами", - розповів Кириленко.
Крім того, неспокійно було в Сіверську - обстріли тривали протягом доби, прямим влучанням зруйновано приватний будинок.
- У четвер, 26 січня, від рук російської армії загинули шість мирних мешканців Донецької області.
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