Росіяни обстріляли Вугледар: пошкоджені дві школи та домівки, є постраждалі

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рашисти обстрілюють Вугледар. У місті пошкоджено сім домівок і дві школи.

Загалом на території громади від російських снарядів дві людини загинули та одна зазнала поранень у Богоявленці.

Також російські загарбники гатили по селу Новоукраїнка.

Уночі на Донецькому напрямку ворог вів вогонь двічі з артилерії по Авдіївці. Є руйнування.

На Горлівському напрямку один мирний житель поранений та одна домівка пошкоджена у Бахмуті.

26 січня росіяни пошкодили три будинки та дитсадок у Торецьку, контролювали вогнем околиці громади.

Ще три приватні будинки пошкоджено в Катеринівці Іллінівської громади.

У ніч на сьогодні у селах Соледарської громади було гучно.

"На Лисичанському напрямку в Лиманській громаді під обстрілами Торське, Зарічне і Ямпіль, у Званівській громаді - пошкоджено 3 будинки у Переїзному, околиці Званівки потрапили під обстріл фосфорними зарядами", - розповів Кириленко.

Крім того, неспокійно було в Сіверську - обстріли тривали протягом доби, прямим влучанням зруйновано приватний будинок.

У четвер, 26 січня, від рук російської армії загинули шість мирних мешканців Донецької області.

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