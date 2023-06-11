Росіяни обстріляли з артилерії і мінометів багатоповерхівки на Сумщині
Російські окупанти протягом дня 5 разів обстріляли з артилерії й мінометів прикордонні громади Сумської області. Унаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові будинки й лінія електропередач
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Протягом дня було зафіксовано понад 30 вибухів на Сумщині, росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних громад.
По Великописарівській громаді росіяни гатили з мінометів та ствольної артилерії. Загалом зафіксовано понад 14 вибухів. Також відомо про обстріл Новослобідської громади, атакували зі ствольної артилерії та мінометів. Повідомляється про 11 вибухів.
По Білопільській громаді росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії - 5 вибухів. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень 4 приватних домоволодіння, 2 багатоповерхівки, ЛЕП, 6 приватних гаражів.
- 9 червня вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів. Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська громади. Попередньо – без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.
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