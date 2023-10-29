Росіяни обстріляли з артилерії Новоберислав на Херсонщині: постраждав чоловік

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що внаслідок артобстрілу населеного пункту травми отримав 46-річний чоловік. Під час російської атаки він перебував на вулиці.

Пораненого госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова і відкрита черепно-мозкова травми, а також осколкове поранення голови.

В ОВА наголосили, що наразі медики борються за його життя.