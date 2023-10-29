Росіяни обстріляли з артилерії Новоберислав на Херсонщині: постраждав чоловік
Удень неділі, 29 жовтня, російські терористи завдали артилерійського удару по селу Новоберислав Херсонської області, унаслідок чого отримав поранення місцевий житель
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що внаслідок артобстрілу населеного пункту травми отримав 46-річний чоловік. Під час російської атаки він перебував на вулиці.
Пораненого госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова і відкрита черепно-мозкова травми, а також осколкове поранення голови.
В ОВА наголосили, що наразі медики борються за його життя.
- Вночі російські окупанти також завдали ударів по території Дніпропетровської, Херсонської та Полтавської областей. У Новобериславі зафіксували 4 прильоти керованих авіабомб. Внаслідок удару зруйновані житлові будинки.
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