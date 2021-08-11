Росіяни обстріляли з важкої артилерії житловий сектор у зоні ООС, убивши мирного жителя
У середу, 11 серпня, російські війська у районі проведення Операції об'єднаних сил обстріляли цивільну інфраструктуру населеного пункту Новоселівка Друга Донецької області
Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.
Загарбники стріляли по населеному пункту із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм.
Унаслідок обстрілу загинув мирний житель 1935 року народження та постраждало кілька приватних осель, вибухами боєприпасів пошкоджено прилеглі домогосподарства.
"Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження", - розповіли у штабі ООС.
Обстріл також прокоментував у Facebook голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.
"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження. На місце виїхали правоохоронці для з'ясування усіх обставин", - написав Кириленко.
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