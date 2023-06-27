Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Унаслідок артилерійського обстрілу дістали поранення 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років", - написав він.

За його словами, через обстріл Преображенки серйозних травм зазнали жінки 45, 56 та 87 років.



"На жаль, від отриманих поранень загинув 77-річний оріхів'янин", - розповів чиновник.