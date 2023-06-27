Росіяни обстріляли Запорізьку область: загинула людина, шістьох поранено
Удень 27 червня російська окупаційна армія завдала артилерійських ударів по населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого є загиблий і поранені
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Унаслідок артилерійського обстрілу дістали поранення 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років", - написав він.
За його словами, через обстріл Преображенки серйозних травм зазнали жінки 45, 56 та 87 років.
"На жаль, від отриманих поранень загинув 77-річний оріхів'янин", - розповів чиновник.
- Удень 23 червня російська окупаційна армія масовано обстріляла Запорізьку область, унаслідок чого загинув чоловік, щонайменше 4 людини дістали поранення.
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