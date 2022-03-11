Росіяни обстрілюють Ізюм за відмову пропустити їх до Харкова, – голова ОВА

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі "Радіо Свобода", інформує Еспресо.TV

"На очільника міста виходили окупанти з пропозицією відкрити мости – там є декілька розвідних мостів – для того, щоб окупанти безперешкодно переправили свою техніку далі з логістикою в напрямку міста Харків. На що мер відмовився і всі містяни сказали: ні, це українське місто, і вони не будуть допомагати і сприяти окупантам у просуванні Україною. Після того почалися обстріли. Ставилися окупантами декілька ультиматумів: до 9 ранку одного дня, потім до 18 години наступного. Мешканці не погодилися, місцева влада не погодилася, і почалося фактичне знищення міста", – розповів Синєгубов.

Він додав, що обстріли ведуться по цивільній інфраструктурі, адже в місті немає жодних військових об’єктів – "від слова зовсім". Голова ОВА зазначив, що в Ізюмі немає світла та води, також не працюють телефонний зв’язок і Інтернет.

"Сьогодні дійсно було евакуйовано біля 2 тисяч людей, за допомогою автобусів, 44 автобусами ми вивезли. Ми не змогли завезти туди гуманітарну допомогу в повному обсязі, яку запланували, а це три фури, біля 60 тонн. Ми завезли лише біля 10 тонн", – сказав він.

Очільник області анонсував продовження переговорів щодо ще одного зеленого коридору завтра для евакуації людей та доставки гуманітарного вантажу. За його даними, Ізюм наразі перебуває в найбільш критичному становищі з усіх міст області. Харків натомість перебуває під повним контролем Збройних сил.

"Ворог до міста Харкова не потрапить. Вони зрозуміли, що цю війну фактично програли, і перейшли до такого підступного обстрілу з артилерії, авіації, крилатих ракет", – прокоментував очільник обласної адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, з Ізюму вдалося провести евакуацію та привезти в місто гуманітарну допомогу. Проте і після погоджених з Росією дій вони все ж завдали по місту авіа удару.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb