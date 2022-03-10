Росіяни нанесли авіаудар по Ізюму під час евакуації мирних жителів
Окупанти здійснили авіаудар по мешканцях Ізюму, що на Харківщині. В той час у місті відбувалась евакуація населення
Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.
"Російські окупанти продовжують наносити авіаудари по мирному населенню Харківщини. Підступний ворог наніс авіаудар під час евакуації людей у місті Ізюмі", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, внаслідок дій окупантів ніхто не травмувався. 40 автобусів із громадянами вдалось евакуювати.
- Нагадаємо, 10 березня, з 09:00 відкрились гуманітарні коридори для евакуації населення за сімома маршрутами.
- 9 березня евакуація мирних жителів із Ізюма, Харківської області затрималась через обстріли, які не припиняє РФ.
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