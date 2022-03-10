Росіяни нанесли авіаудар по Ізюму під час евакуації мирних жителів

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.



"Російські окупанти продовжують наносити авіаудари по мирному населенню Харківщини. Підступний ворог наніс авіаудар під час евакуації людей у місті Ізюмі", - йдеться у повідомленні.



За даними поліції, внаслідок дій окупантів ніхто не травмувався. 40 автобусів із громадянами вдалось евакуювати.













Нагадаємо, 10 березня, з 09:00 відкрились гуманітарні коридори для евакуації населення за сімома маршрутами.

9 березня евакуація мирних жителів із Ізюма, Харківської області затрималась через обстріли, які не припиняє РФ.