Евакуація населення: 10 березня відкрились гуманітарні коридори за сімома маршрутами
На п'ятнадцятий день російсько-української війни з 09:00 відкрились гуманітарні коридори для евакуації населення за сімома маршрутами
Про це повідомляє Офіс президента України.
10 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками в Сумській області:
- Суми – Полтава: Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
- Тростянець – Полтава: Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
- Краснопілля – Полтава: Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
Також евакуація проводиться маршрутами:
- Ізюм – Лозова.
- Маріуполь – Запоріжжя.
- Волноваха – Покровськ.
- Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ.
- Нагадаємо, понад 43 тисячі людей евакуювалися із Сум 9 березня на автобусах і приватних автівках.
- Також повідомляли, що у Черкаській області автобус, який евакуював дітей та дорослих, потрапив у ДТП.
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