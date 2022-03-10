Евакуація населення: 10 березня відкрились гуманітарні коридори за сімома маршрутами

Про це повідомляє Офіс президента України.



10 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками в Сумській області:

Суми – Полтава: Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Тростянець – Полтава: Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Краснопілля – Полтава: Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Ізюм – Лозова.

Маріуполь – Запоріжжя.

Волноваха – Покровськ.

Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ.

Нагадаємо, понад 43 тисячі людей евакуювалися із Сум 9 березня на автобусах і приватних автівках.

Також повідомляли, що у Черкаській області автобус, який евакуював дітей та дорослих, потрапив у ДТП.

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Зазначають, що евакуація здійснюється автобусами, можливий рух в колоні приватним автотранспортом.Також евакуація проводиться маршрутами:За цими маршрутами також вивозитимуть людей автобусами. Евакуація безкоштовна. Водіїв на власному транспорті просять забирати максимальну кількість людей.