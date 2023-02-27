Росіяни обстрілюють Курахівку, загинула щонайменше одна людина

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстрілюють смт. Курахівка Курахівської громади. Є інформація про одного загиблого цивільного. Обстріл триває. Терористи і тварини", - написав він о 13:40.

Як повідомляли вранці 27 лютого в Донецькій ОВА, на Донецькому напрямку напередодні росіяни також обстріляли Курахівську територіальну громаду: одна людина дістала поранення, було пошкоджено 4 будинки в Гірнику; у Гострому пошкоджено будинок і крамницю, ще один будинок зазнав пошкоджень у Курахівці.

Уночі також було зафіксовано обстріли Мар’їнської та Очеретинської громад. В Авдіївці протягом ночі були поодинокі прильоти, а зранку - 2 масовані обстріли по житловій та промисловій зонах. Окрім того, двох ракетних ударів зазнав Мирноград, а наВолноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка.