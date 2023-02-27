Росіяни обстрілюють Курахівку, загинула щонайменше одна людина
Росіяни обстрілюють Курахівку, загинула щонайменше одна людина
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни обстрілюють смт. Курахівка Курахівської громади. Є інформація про одного загиблого цивільного. Обстріл триває. Терористи і тварини", - написав він о 13:40.
Як повідомляли вранці 27 лютого в Донецькій ОВА, на Донецькому напрямку напередодні росіяни також обстріляли Курахівську територіальну громаду: одна людина дістала поранення, було пошкоджено 4 будинки в Гірнику; у Гострому пошкоджено будинок і крамницю, ще один будинок зазнав пошкоджень у Курахівці.
Уночі також було зафіксовано обстріли Мар’їнської та Очеретинської громад. В Авдіївці протягом ночі були поодинокі прильоти, а зранку - 2 масовані обстріли по житловій та промисловій зонах. Окрім того, двох ракетних ударів зазнав Мирноград, а наВолноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка.
- 26 лютого унаслідок дій російського війська на території Донецької області поранення різного ступеня отримали двоє мирних жителів
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