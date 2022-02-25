Росіяни оточили Конотоп, техніка РФ рухається в напрямку Києва, - голова ОДА
Голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький заявив, що росіяни оточили місто Конотоп на Сумщині, населені пункти Сумської області взяті в облогу
Про це він повідомив у Facebook.
"На сьогодні в кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбила ворожий наступ. На жаль, населені пункти Сумської області взяті в облогу. Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок", - сказав він у відеозверненні.
Живицький сказав, що поки що виїзд в напрямку Києва відкритий, але вже стоять блокпости росіян, через які вони пропускають мешканців області.
- Нагадаємо, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що дві колони військової техніки РФ виїхали на Ромни та Діброву.
- Раніше "Суспільне Суми" з посиланням на інформацію від обласної державної адміністрації повідомляло, що бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах закінчився, ворог відступив.
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