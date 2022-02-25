Росіяни оточили Конотоп, техніка РФ рухається в напрямку Києва, - голова ОДА

Про це він повідомив у Facebook.



"На сьогодні в кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбила ворожий наступ. На жаль, населені пункти Сумської області взяті в облогу. Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок", - сказав він у відеозверненні.



Живицький сказав, що поки що виїзд в напрямку Києва відкритий, але вже стоять блокпости росіян, через які вони пропускають мешканців області.



Нагадаємо, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що дві колони військової техніки РФ виїхали на Ромни та Діброву.

Раніше "Суспільне Суми" з посиланням на інформацію від обласної державної адміністрації повідомляло, що бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах закінчився, ворог відступив.