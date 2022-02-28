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Головна війна з Росією Росіяни перегруповують сили у напрямках великих міст, ЗС Білорусі переміщуються до кордону з Волинню, - ЗСУ

Росіяни перегруповують сили у напрямках великих міст, ЗС Білорусі переміщуються до кордону з Волинню, - ЗСУ

28 лютого, 2022 понедiлок
22:32
війна з Росією ЗС Білорусі

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що наступ російських окупантів триває, під час нього вороги продовжують порушувати закони війни та міжнародного гуманітарного права, але попри все у росіян є паніка через невиправдані очікування щодо наступу

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Упродовж дня (28 лютого, - ред.) війська агресора здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки і ракетно-артилерійського озброєння на визначених напрямках, насамперед з метою оточення та захоплення Києва та великих міст України, зокрема Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона і Маріуполя. Значна частка військової техніки прибуває з території Білорусі та через окуповану територію АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі передають про переміщення до кордону з Волинським регіоном підрозділів зі складу найбільш боєздатних з'єднань Збройних сил Білорусі. Також росіяни використовують Білорусь для розміщення та вильотів авіації для агресивних дій проти України, зокрема ведення повітряної розвідки.

"Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права. Найпоширеніші військові злочини російських окупантів: використання зброї проти цивільного населення, бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, що призвели до руйнування цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Росіяни використовують форму українських військових та символіку для маскування.

"Зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій, окупанти починають відкривати вогонь на ураження", - повідомляє пресслужба.

Також у Генштабі є інформація, що окупанти мають наказ знищити вишки мобільного зв'язку по ходу просування вглиб території України.

"Все це свідчить про те, що російські окупанти панічно бояться, адже ніякого обіцяного пропагандистами хліба-солі вони не отримали. Отримали тільки ненависть і зневагу мирного населення та гідну відсіч українського війська", - наголошують у Генштабі.
 

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