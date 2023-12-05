Росіяни перекидають мобілізованих з Якутії до Криму, - Атеш

Про це інформує партизанський рух "Атеш" у Telegram.

"Агентами "Атеш" під час розвідки було виявлено перекидання особового складу мобілізованих із Якутії до Джанкоя", - йдеться у повідомленні.

Фото: Атеш

Зазначається, що військовослужбовці неохайно одягнені, нецензурно виражаються, хамлять перехожим, після них постійно купа сміття розкиданого вулицею. За годину після зборів мобілізованих забрала Росгвардія.

Фото: Атеш

Партизани повідомляють, що перекидання особового складу спостерігається вже не вперше.

"На забій відправляють невеликими партіями", - наголошує "Атеш".

Фото: Атеш

Фото: Атеш