Росіяни перекидають мобілізованих з Якутії до Криму, - Атеш
У тимчасово окупованому Джанкої у Криму помітили перекидання особового складу мобілізованих до армії Росії з Якутії
Про це інформує партизанський рух "Атеш" у Telegram.
"Агентами "Атеш" під час розвідки було виявлено перекидання особового складу мобілізованих із Якутії до Джанкоя", - йдеться у повідомленні.
Фото: Атеш
Зазначається, що військовослужбовці неохайно одягнені, нецензурно виражаються, хамлять перехожим, після них постійно купа сміття розкиданого вулицею. За годину після зборів мобілізованих забрала Росгвардія.
Фото: Атеш
Партизани повідомляють, що перекидання особового складу спостерігається вже не вперше.
"На забій відправляють невеликими партіями", - наголошує "Атеш".
Фото: Атеш
Фото: Атеш
- Місяцем раніше партизани "Атеш" також зафіксували, що до Джанкоя прибувають нові російські мобілізовані: їх відвозять у військове містечко біля аеродрому.
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