Партизани зафіксували прибуття нових мобілізованих з РФ до окупованого Джанкоя

Про це інформує військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Агенти "Атеш" повідомляють, що до Джанкоя з кожним днем поїздами та автобусами прибувають все нові мобілізовані. Більшість із них середнього віку. Дуже багато представників нацменшин: буряти, якути, уйгури та інші", - йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/atesh_ua

Партизани зазначають, що спеціальний транспорт відвозить мобілізованих у військове містечко біля аеродрому.

Фото: t.me/atesh_ua

За інформацією підпілля, територія вокзалу оточена по обидва боки надземного пішохідного мосту, а за переміщенням прибулих спостерігає військова поліція. Партизани вважають, що такі заходи необхідні для того, щоб ніхто з новомобілізованих не втік.

Фото: t.me/atesh_ua

Водночас депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що на окупованих територіях зараз активно відбувається ротація військових РФ. Окупантів почали відводити не в Крим, а на територію Запорізької області.

Крім того, входити на вокзал заборонили цивільним.