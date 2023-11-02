Партизани зафіксували прибуття нових мобілізованих з РФ до окупованого Джанкоя
Партизани руху "Атеш" зафіксували, що до тимчасово окупованого Джанкоя прибувають нові російські мобілізовані: їх відвозять у військове містечко біля аеродрому
Про це інформує військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
"Агенти "Атеш" повідомляють, що до Джанкоя з кожним днем поїздами та автобусами прибувають все нові мобілізовані. Більшість із них середнього віку. Дуже багато представників нацменшин: буряти, якути, уйгури та інші", - йдеться у повідомленні.
Фото: t.me/atesh_uaПартизани зазначають, що спеціальний транспорт відвозить мобілізованих у військове містечко біля аеродрому.
Фото: t.me/atesh_uaЗа інформацією підпілля, територія вокзалу оточена по обидва боки надземного пішохідного мосту, а за переміщенням прибулих спостерігає військова поліція. Партизани вважають, що такі заходи необхідні для того, щоб ніхто з новомобілізованих не втік.
Фото: t.me/atesh_uaКрім того, входити на вокзал заборонили цивільним.
- Водночас депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що на окупованих територіях зараз активно відбувається ротація військових РФ. Окупантів почали відводити не в Крим, а на територію Запорізької області.
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