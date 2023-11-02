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Замість Криму в Запорізьку область: депутат облради Лишенко розповів про зміну місця ротаційного плацдарму РФ

2 листопада, 2023 четвер
08:14
Війна з Росією Окупанти

На окупованих територіях зараз активно відбувається ротація військових РФ. Окупантів почали відводити не в Крим, а на територію Запорізької області

Про це розповів волонтер, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Можливо це пов'язано з певними, скажемо так, ураженнями саме Криму. Ймовірно, в Запорізькій області окупантів використовують як резерви", - зазначив Лишенко.

За його словами, відбувається заміна не лише російських підрозділів, які зайняті в бойових зіткненнях у Запорізькій області.

"Запорізьку область почали використовувати як певний ротаційний плацдарм для військових, які воюють на Херсонському напрямку. Тому в нас відбувається певне насичення території військовими РФ", - додав Лишенко.

Також він розповів про настрої людей стосовно звільнення Мелітополя.

"Настрої змінилися, і люди розуміють, що військовим шляхом звільнення Мелітополя займе багато часу. На їхню думку швидшим  буде звільнення політичним шляхом, в результаті певних перемовин. На це впливають результати літньої контрнаступальної операції та активна пропаганда РФ. Окупанти розповідають, що Мелітополь назавжди в складі РФ, "не переймайтеся та беріть російські паспорти". Насправді людей, які вірять в Україну, там залишилося мало, бо вони дійсно розчаровуються і так чи інакше виїжджають, залишаються в Європі, як правило", - повідомив депутат.

  • 1 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк повідомила, що дії ЗСУ на Запорізькому напрямку створюють тиск для росіян на Херсонщині.
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Крим
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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