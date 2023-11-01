Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Дії ЗСУ на Запорізькому напрямку створюють тиск для росіян на Херсонщині, - Гуменюк
Ексклюзив

Дії ЗСУ на Запорізькому напрямку створюють тиск для росіян на Херсонщині, - Гуменюк

1 листопада, 2023 середа
09:14
Війна з Росією керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що ЗСУ знищують позиції, де окупанти розташували вогневі точки

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Попри те, що росіяни протягом тривалого часу накопичували сили, і зараз продовжують маневри цими силами та засобами, Сили оборони продовжують потужно нищити потенціал ворога. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, і інші методи ведення боротьби, які поки що не варто розкривати. Ворог має постійно відчувати "сезон сюрпризів", - зауважила Гуменюк. 

За словами капітана 1-го рангу, дірявість ворожої системи ППО сприятиме тому, що відбувається активне переміщення накопичених ресурсів противника. 

"Росіяни налаштували системи ППО й оборонні потужності, які теж зазнають втрат. На материковій частині лівого берега ворог намагається визначитись, яка ділянка місцевості для нього буде більш сприятливою для закріплення. Оскільки ми продовжуємо знищувати позиції, на яких окупанти розташували свої вогневі точки. Окрім того, їх суттєво притискає Запорізький напрямок, -  підкреслила Гуменюк.  

  • Інститут вивчення війни пише, що українські військові протягом минулої доби 31 жовтня намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки. 

Також за словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.








 

Новини
ЗСУ
Херсонщина
Запорізька область
Військові новини
втрати окупантів
наступ ЗСУ
Читайте також:
система протиракетної оборони Arrow 3
31 жовтня, 2023 вiвторок
Ізраїль вперше в історії задіяв найпотужнішу систему ПРО, перехопивши ракету з Ємену, - Defence Express
мобілізація рф солдати орки
31 жовтня, 2023 вiвторок
В ISW розповіли про ситуацію під Авдіївкою, Бахмутом та на Запоріжжі
Українські військові ЗСУ
31 жовтня, 2023 вiвторок
На розгляд комітету Ради надійшов законопроєкт про врегулювання ротації військових на фронті
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.25
    Купівля 37.25
    Продаж 37.91
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 листопада
10:32
обстріл Херсона, 01.11.23
Росіяни вдарили по центру Херсона: загинула працівниця МВА, є поранені
10:32
Мелітополь
Окупанти в Мелітополі вербують місцевих жителів до батальйону "судоплатівців", - мер
10:30
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати та розклад трансляцій усіх чвертьфінальних матчів
10:27
В Італії затримали уродженця Молдови, який викрав картин із музею на €15 млн
10:23
Переписував майно порту на баланс окупаційної влади: СБУ затримала херсонського ексадвоката
Переписував майно порту на баланс окупаційної влади: СБУ затримала херсонського ексадвоката
10:20
Оновлено
Олександр Дубінський
ЗМІ написали про обшуки у Дубінського, нардеп спростував інформацію
10:14
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Британська розвідка назвала найефективніший БПЛА Росії протягом останнього року
10:09
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2410
Ворог став хитрішим: майор НГУ з Бахмутського напрямку
10:06
OPINION
Юрій Гудименко
Не забудьмо історію з Тишлеком
09:59
Окупанти вранці атакували дронами Нікополь: є загибла та поранені
09:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Блінкен та Остін відстоюють пакет допомоги Україні й Ізраїлю, а Макрон планує ядерні угоди з Казахстаном і Узбекистаном. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
09:58
Cybertruck
Tesla хоче виробляти до 200 тис. Cybertruck на рік, - Маск
09:49
КНДР
КНДР планує закрити понад 10 своїх посольств по всьому світу
09:36
Маріуполь
Окупанти формують оперативно-технічні склади в Маріуполі та районі, - радник мера
09:28
Марк Рютте
Прем'єр Нідерландів може стати одним із головних претендентів на посаду генсека НАТО, - Politico
09:23
YouTube почав блокувати доступ до відео користувачам, які мають блокувальник реклами
09:18
Оновлено
Полтавщина
Нічна атака РФ: "шахеди" влучили в завод на Полтавщині, на Кіровоградщині є пошкодження
09:02
Херсонщина
Росіяни ввечері обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, є поранені
08:54
Оновлено
Санкції
Наступного тижня ЄС оголосить новий пакет санкцій проти РФ. Він буде спрямований проти російської торгівлі, - ЗМІ
08:52
OPINION
Микола Княжицький
Стратегія Держкіно - втілення корупції
08:36
марка "Героїчні професії. Залізні люди"
"Героїчні професії": Укрпошта випустила марку, присвячену працівникам Укрзалізниці
08:19
корабель рф
Росіяни вивели у Чорне море один корабель, ракетоносіїв немає
08:12
Валдіс Домбровскіс
ЄС прагне скоротити економічну залежність від Китаю, - віцепрезидент Єврокомісії
08:04
OPINION
Ігор Луценко
Ахметов: скромний ювілей першого проросійського мітингу на Донбасі
07:59
безпілотник, дрон
У Росії заявили про нібито атаку БПЛА у Курській та Брянській областях
07:49
Інфографіка
розбита російська техніка
Засіб ППО, 12 танків, 23 артсистеми та 680 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:22
Сили ППО збили 18 з 20 "шахедів"
07:03
Кіпр та партнери працюють над створенням гуманітарного коридору до Гази, - AP
06:52
Прапор США
Очільник ФБР попередив про зростання загрози терористичних атак у США
06:32
ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ біля Піщанівки і Пойми на лівобережжі Херсонщини, - ISW
06:22
Парад ганьби. Путін
Російські чиновники стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії РФ, - ISW
06:14
Суд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України" в Києві
05:49
F-16
Пентагон назвав орієнтовні терміни навчання пілотів ЗСУ на F-16
05:40
Ізраель Палестина
Колумбія та Чилі відкликають послів в Ізраїлі для консультацій через удари по Газі
04:04
Американські вояки
США розгорнуть додаткові сили на Близькому Сході у складі 300 військових
03:36
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
Кулеба у розмові з Блінкеном підкреслив важливість продовження постачання ракет ATACMS Україні
02:34
Палестина
ХАМАС має намір звільнити декілька іноземних заручників
02:19
Кордон між Польщею та Україною
Уряд Латвії ухвалив передачу Україні 20 автомобілів на 56 тис. євро, конфіскованих у нетверезих водіїв
01:43
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
ЦАХАЛ перехопив ліванську ракету "земля - повітря" та уразив точку запуску
01:28
Єнс Столтенберг
Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси: Столтенберг заявив, що Україні потрібно більше зброї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV