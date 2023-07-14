Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

"Росіяни намагаються не допустити висадки українського десанту на лівому березі Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цьому сконцентровані основні зусилля ворога у Таврійському операційному районі на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей.

У Міноборони вважають, що задля уникнення просування українських військ, росіяни перемістили до тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині свої підрозділи морської піхоти.