Росіяни перекинули морську піхоту до Олешків, щоб не допустити висадки українського десанту
Росіяни намагаються уникнути висадки українського десанту на тимчасово окупованому лівобережжі Дніпра, перекидаючи туди свої підрозділи морської піхоти
Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.
"Росіяни намагаються не допустити висадки українського десанту на лівому березі Дніпра", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на цьому сконцентровані основні зусилля ворога у Таврійському операційному районі на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей.
У Міноборони вважають, що задля уникнення просування українських військ, росіяни перемістили до тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині свої підрозділи морської піхоти.
- 13 липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на трьох напрямках фронту - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському. Водночас російська армія застосовує резерви й переміщує свої війська.
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