Росіяни перетворили Сєверодонецьк на середньовічне місто, - голова ВЦА Стрюк

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Ситуація в місті досить складна. Сєверодонецьк фактично знаходиться бех опалення. Електроенергія присутня частково у місті. Цих потужностей вистачає лише на освітлення частини міста. Загалом у більшості містян умови перебування подібні до середньовічних", - розповів Стрюк.

Голова Севєродонецької ВЦА також додав, що виїхати з міста дуже складно

"У місті продовжує залишатись понад 7-8 тис. людей. Є поодинокі спроби виїхати з Сєверодонецька. Проте зробити це досить складно. Єдиний шлях виїхати з окупованого росіянами міста проходить лише через Російську Федерацію та країни Балтії", - додав він.

17 грудня Луганська ОВА повідомила Російські загарбники на Луганщині грабують підприємство "Азот" у Сєверодонецьку, зокрема демонтують його обладнання та вивозять до РФ

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