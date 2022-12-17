Військові РФ грабують сєверодонецький "Азот": окупанти вивозять обладнання до Росії
Російські загарбники на Луганщині грабують підприємство "Азот" у Сєверодонецьку, зокрема демонтують його обладнання та вивозять до РФ
Про це повідомила Луганська ОВА в телеграм.
Зазначається, що окупаційні війська РФ на Луганщині демонтують обладнання хімічного підприємства "Азот" у Сєверодонецьку. Далі загарбники вивозять награбоване до Росії.
"Влітку виходило багато пропагандистських сюжетів стосовно скорішого запуску практично зруйнованого хімічного гіганта, нібито набирали штат. Маємо реальність – вантажівки вивозять уціліле технологічне обладнання у бік Росії. Зокрема, до Розсоші, де є аналогічне підприємство. Не пралка – цього разу похизуватися росіянам є чим", - наголосили в тексті ОВА.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові РФ на території тимчасово окупованої Луганської області примушують місцевий бізнес до перереєстрації за законами Росії.
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