Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Військові РФ грабують сєверодонецький "Азот": окупанти вивозять обладнання до Росії

Військові РФ грабують сєверодонецький "Азот": окупанти вивозять обладнання до Росії

17 грудня, 2022 субота
10:31
війна з Росією Загарбники пошкодили склад із метанолом на Азоті

Російські загарбники на Луганщині грабують підприємство "Азот" у Сєверодонецьку, зокрема демонтують його обладнання та вивозять до РФ

Про це повідомила Луганська ОВА в телеграм.

Зазначається, що окупаційні війська РФ на Луганщині демонтують обладнання хімічного підприємства "Азот" у Сєверодонецьку. Далі загарбники вивозять награбоване до Росії.

"Влітку виходило багато пропагандистських сюжетів стосовно скорішого запуску практично зруйнованого хімічного гіганта, нібито набирали штат. Маємо реальність – вантажівки вивозять уціліле технологічне обладнання у бік Росії. Зокрема, до Розсоші, де є аналогічне підприємство. Не пралка – цього разу похизуватися росіянам є чим", - наголосили в тексті ОВА.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові РФ на території тимчасово окупованої Луганської області примушують місцевий бізнес до перереєстрації за законами Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Луганщина
Сєверодонецьк
окупанти
Читайте також:
16 грудня, 2022 п'ятниця
Писав листи з підтримкою Путіна. Суддя Норвегії каже, що його отруїла дружина-українка
Белый дом
16 грудня, 2022 п'ятниця
У Білому домі прокоментували резолюцію щодо виключення РФ з Ради безпеки ООН
16 грудня, 2022 п'ятниця
У метро Києва пройдуть тренінги з домедичної допомоги
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
17 грудня
12:00
OPINION
Віктор Трегубов
Якщо ви опустите руки, хтось інший може постраждати
11:29
Косово - Сербія
КФОР отримала та аналізує запит Сербії щодо введення своїх сил у Косово
11:28
електроенергія
Енергосистема продовжує відновлюватись після масованого ракетного удару РФ, - Укренерго
11:00
Ексклюзив
Росіяни концентрують сили на Донецькій дузі, - військовий експерт Попович
10:52
Втрати окупантів
За добу Росія втратила 420 військових, 61 крилату ракету та 5 танків, - Генштаб ЗСУ
10:23
путін лукашенко
Аналітики ISW визначили, до чого Путін схилятиме Лукашенка під час візиту
10:09
Ексклюзив
Зруйнований Бахмут палає, він вже нагадує Маріуполь, - боєць ЗСУ Сазонов
10:06
OPINION
Петро Олещук
Це не "війна Путіна". Це війна одного враженого імперською бацилою народу
09:43
окупанти Маріуполь
Підприємців Луганщини змушують перереєстровуватися за законами РФ
09:04
Оновлено
У Кривому Розі російська ракета влучила в будинок
У Кривому Розі російська ракета влучила в будинок: четверо людей загинули, 13 - поранені
08:43
ППО знищила 2 ракети типу "Онікс"
Захисники знищили 2 ракети над Одещиною
08:33
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки ворога поблизу 20 населених пунктів
08:18
Конгрес США
Адміністрація Байдена попросила Конгрес надати Україні додаткові $38 млрд
08:05
OPINION
Віталій Гайдукевич
Коли буде вибачення за "жарт" про "сеньйор-голодомор"?
08:05
Огляд
холодильник, морозилка, продукти
Як врятувати продукти з морозилки, якщо довго нема світла
08:03
окупанти орки
Війська РФ частково відводять підрозділи з Каховки та Нової Каховки
07:30
ракета
За добу 16 грудня окупанти випустили 98 ракет по Україні та здійснили 65 обстрілів з РСЗВ
07:00
шахтарі
Після удару РФ по Кривому Рогу під землею були заблоковані понад 3 тис. шахтарів
06:35
США документуватимуть воєнні злочини Росії в Україні
06:30
Анонс
Лука Модріч (ліворуч)
Хорватія - Марокко: де та коли дивитись матч за третє місце на ЧС-2022
04:26
Інфографіка
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 39 росіян, комплекс ЗРК, 2 безпілотники і 3 сховища з боєприпасами
03:57
Окупанти
РФ переформатує усі лікарні Луганської області на військові госпіталі, - Центр національного спротиву
03:13
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Аргентина - Франція: букмекери дали прогноз на фінал чемпіонату світу з футболу
02:50
Денис Пушилін
Окупанти не готові до зими - шалений дефіцит продуктів і масове безробіття: У ЦНС розповіли про гуманітарну кризу на Донеччині
02:18
Кадирівці
Генерал Ходжес оцінив можливість наступу Росії на Київ у лютому
01:29
Серхіо Бускетс, збірна Іспанії
Легендарний гравець оголосив про закінчення кар'єри у збірній Іспанії
00:51
Жозеп Боррель
Боррель назвав ракетні удари РФ "невибірковим терором і воєнними злочинами" та закликав покарати причетних
00:49
Роман Зозуля, Андрій Шевченко, Євро-2016
Футболіст-волонтер Зозуля розкритикував Шевченка за фото з президентом ФІФА та дружбу з Берлусконі й Абрамовичем
00:33
Ексклюзив
Київ
Ескалація має на увазі продовження війни, а оточення Києва нівелює для росіян усі їхні невдачі, - військовий аналітик Левін
00:22
Тео Ернандес, Олів'є Жиру, збірна Франції ЧС-2022
Франція втратила 5 важливих футболістів перед фіналом ЧС-2022
2022, п'ятниця
16 грудня
23:59
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ за добу завдала 79 ударів по Сумщині. Застосували гранатомети, артилерію, міномети і безпілотники
23:44
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 грудня
23:20
Надзвукова ракета Туреччини
Туреччина провела успішне випробування першої  надзвукової ракети
22:55
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Сунак пропонує оцінити ефективність британської допомоги Україні, - BBC
22:46
Естонія
"Сюрреалістичний терор": Естонія після ракетного удару РФ закликала надати Україні більше зброї
22:35
Молдова
"За некоректне висвітлення подій в Україні": Молдова припиняє трансляцію кількох російських телеканалів
22:15
Швейцарія
Швейцарія приєдналась до нових санкцій ЄС проти РФ, стелі ціни на нафту та тиску на Іран
22:11
Президент України Зеленський
"Всі мішені РФ сьогодні - цивільні": Зеленський подякував ЗСУ за відбиття масованого ракетного удару
22:03
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ завдадуть удару по Білорусі у випадку нападу. Колонка Сергія Згурця
21:48
санкції
Партії, банки, Роскомнагляд, Лепс, Міхалков та родичі Кадирова: стали відомі подробиці нових санкцій ЄС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV