Військові РФ грабують сєверодонецький "Азот": окупанти вивозять обладнання до Росії

Про це повідомила Луганська ОВА в телеграм.

Зазначається, що окупаційні війська РФ на Луганщині демонтують обладнання хімічного підприємства "Азот" у Сєверодонецьку. Далі загарбники вивозять награбоване до Росії.

"Влітку виходило багато пропагандистських сюжетів стосовно скорішого запуску практично зруйнованого хімічного гіганта, нібито набирали штат. Маємо реальність – вантажівки вивозять уціліле технологічне обладнання у бік Росії. Зокрема, до Розсоші, де є аналогічне підприємство. Не пралка – цього разу похизуватися росіянам є чим", - наголосили в тексті ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові РФ на території тимчасово окупованої Луганської області примушують місцевий бізнес до перереєстрації за законами Росії.

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