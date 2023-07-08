Про це він написав telegram.

Лубінець зазначив, що Ремзі Бекірова етапували до в'язниці №2 Єнісейська Красноярського краю Росії.Там він має відбути п'ять з дев'ятнадцяти років ув'язнення, рішенням Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону. Надалі його переведуть у колонію суворого режиму.

"Росія зобов’язана негайно припинити політично мотивовані переслідування на тимчасово окупованому Кримському півострові та звільнити всіх незаконно утримуваних нею громадян України", - наголосив Лубінець.