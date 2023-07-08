Росіяни перевели кримського політв’язня Бекірова до в'язниці у РФ
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що кримського політв'язня та громадянського журналіста Ремзі Бекірова незаконно етапували до російської в'язниці
Про це він написав telegram.
Лубінець зазначив, що Ремзі Бекірова етапували до в'язниці №2 Єнісейська Красноярського краю Росії.Там він має відбути п'ять з дев'ятнадцяти років ув'язнення, рішенням Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону. Надалі його переведуть у колонію суворого режиму.
"Росія зобов’язана негайно припинити політично мотивовані переслідування на тимчасово окупованому Кримському півострові та звільнити всіх незаконно утримуваних нею громадян України", - наголосив Лубінець.
- Громадянського журналіста Ремзі Бекірова заарештували 28 березня 2019 року в рамках другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Більшість заарештованих у цій справі - учасники правозахисного об'єднання "Кримська Солідарність". Їм інкримінують "Організацію діяльності терористичної організації", "Участь в діяльності терористичної організації" та "Приготування до насильницького захоплення влади" КК РФ.
- 18 липня 2019 року Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Росію звільнити всіх українських політв'язнів, у тому числі фігурантів даної кримінальної справи.
- 21 жовтня 2020 року третій апеляційний суд загальної юрисдикції російського міста Сочі залишив під вартою заарештованого Ремзі Бекірова.
- У травні 2022 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Ремзі Бекірова до 19 років ув'язнення.
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