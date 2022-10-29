Про це Буданов розповів у інтерв'ю The Drive.

За його словами росіяни мріють відрізати лінії постачання зброї на заході України, але наразі у них для цього бракує сил у Білорусі.

"Відрізати лінії постачання із заходу є стратегічною метою та заповітною мрією РФ. Якщо говорити про російську військову присутність у Білорусі, то зараз вона не така велика. Там лише близько 4300 російських військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, близько 80% угруповання – це мобілізовані. Отже, на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає.", - запевнив Буданов.

Проте він попередив, що ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон.

"Це боєздатне угруповання після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на Запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі та створювати там загрозу. Тому ми повинні бути обережними щодо цього", - наголосив Буданов.

29 жовтня Кирило Буданов заявив, що операція зі звільнення Херсона може тривати до кінця листопада.

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