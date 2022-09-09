Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"В ході аналізу інформаційного середовища фахівці ЦПД зафіксували, що починаючи з початку навчального року на тимчасово окупованих територіях, РФ активно готує підґрунтя для здійснення кривавих провокацій", - зазначили в заяві.

Міноборони РФ 31 серпня опублікувало та надіслало до ООН міжнародних гуманітарних організацій й України адреси та точні координати всіх шкіл, котрі почали працювати на окупованих територіях.

"Зважаючи на вищезазначене, існує висока ймовірність того, що буде вибрано один або декілька об‘єктів із наданого переліку, для здійснення звірств, з подальшим звинуваченням у цьому ЗСУ. Таким чином терористи зарання готують для себе інформаційне алібі", - наголосили в Центрі при РНБО.

У ЦПД зауважили, що окупантам, на відміну від українців, байдуже на безпеку дітей, тому більшість відкритих шкіл навіть не мають укриттів.

4 вересня мер окупованого Мелітополя Іван Федоров попередив, що російські загарбники можуть влаштувати провокації в навчальних закладах міста та звинуватити в цьому ЗСУ.

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