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Загарбники планують здійснити провокації у школах Мелітополя, - Іван Федоров

4 вересня, 2022 неділя
11:24
війна з Росією Мелітополь

Російські загарбники можуть влаштувати провокації у навчальних закладах тимчасово захопленого Мелітополя і звинуватити в цьому ЗСУ

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.

Федоров зазначив, що на сайті міноборони РФ оприлюднені координати навчальних закладів Мелітополя, по яких начебто будуть задані удари "з боку ЗСУ".

"Міністерство оборони РФ випустило статтю, що ЗСУ готуються до диверсій в школах Мелітополя, розмістивши всі їх координати. Ми розуміємо навіщо вони це зробили, щоб пояснити низьку явку до шкіл та прикрити свої майбутні провокації", - сказав Федоров.

За його словами, такого 1 вересня, як цьогоріч, у Мелітополі не було ніколи. Всі школи були оточені військовими, вхід в школи був через металошукачі, а батьків до навчальних закладів майже не пускали. В цьому році точно не будуть працювати 5 шкіл в Мелітополі, де зараз розташовані казарми та склади боєприпасів загарбників, зазначив мер.

Також він додав, що діти здебільшого не ходять до шкіл, але росіяни продовжують тиснути на батьків, погрожуючи штрафами та позбавленням батьківських прав.

"Сьогодні кілька інтернатів нашого міста готують до повного пансіону школярів, яких відберуть від батьків", - сказав Федоров.

Міський голова нагадав, що у Запоріжжі відкрито освітній хаб Мелітополя – майданчик для освітян і дітей, на базі якого вони зможуть навчати і навчатись онлайн.

  • Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі рашисти пропонують батькам по 10 тис. рублів за дітей, які прийдуть в їхні школи

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