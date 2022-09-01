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Головна війна з Росією У Мелітополі окупанти дають по 10 тис. рублів батькам, які поведуть дітей до шкіл, - мер

У Мелітополі окупанти дають по 10 тис. рублів батькам, які поведуть дітей до шкіл, - мер

1 вересня, 2022 четвер
17:55
війна з Росією Школа

У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти пропонують батькам по 10 тис. рублів за дітей, які прийдуть в їхні школи

Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Сьогодні, 1 вересня, 800 учнів із Мелітополя розпочали навчання онлайн за цьогорічною програмою навчання. Утім ті школярі, які залишилися на тимчасово окупованій територію залишаються у небезпеці.

"Вони (окупанти, - ред.) тиснуть, як на вчителів шкіл, директорів шкіл, яких тримають у полові в гаражах, так і на батьків. Сьогодні вони перш за все спробували купити дітей. Вони давали 10 тисяч рублів матеріальної допомоги тим батькам, які приведуть своїх дітей до школи. Звичайно, батьки розуміють, що їхні діти не коштують 10 і навіть 100 тисяч рублів, тому не хочуть їх віддавати до школи", - каже Федоров.

Рашисти залякують батьків позбавленням прав.

"Наступна стадія - це бесіда десь в комендатурі. Наступна - штраф 40 тисяч рублів, а якщо не погоджують батьки піддавати своїх дітей небезпеці, то вони будуть сьогодні лишати їх батьківських прав. Для цього вони готують інтернати, де будуть збирати дітей на повний пансіон для того, щоб вони могли там жити, навчатися і рашисти могли прикриватися ними, як живим щитом", - додав міський голова.

Також Федоров наголосив, що 80% випускників шкіл вступили до українських та європейських закладів освіти.

  • Студентам педуніверситету в Новосибірській області запропонували вирушити у "відрядження" до регіонів України, які під контролем російських військ, аби забезпечити підготовку до навчального року.
  • 27 травня, співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти, так само сталося і в Мелітопольському педагогічному університеті. 
  • Міський голова Мелітополя наголосив, що станом на 19 червня всі учні переведені до наступного класу, так само й студенти, а випускники отримають дипломи. Тому не потрібно приходити до навчальних закладів і проходити тестування від зрадників.
  • 22 червня стало відомо, що мелітопольські студенти ігнорують запрошення від самопроголошеної влади продовжити навчання під окупаційним керівництвом.
  • Школи, коледжі, технікуми, училища та університети тимчасово окупованого Мелітополя переїхали до Запоріжжя. Навчання відбуватиметься онлайн.

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Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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