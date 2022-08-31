Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Усі мелітопольські школи, коледжі, технікуми, училища та університети переїхали до Запоріжжя і зареєстровані тут. Усіх учнів переведено на наступний рік, а студентів – на наступний курс", - йдеться в повідомленні.

Навчальний рік мелітопольські учні та студенти розпочнуть онлайн. Учителі відправлятимуть матеріали на онлайн-платформу, а школярі виконуватимуть завдання у зручний час.

"Батьки, чиї діти знаходяться за кордоном, а також усі, кому не підходить формат дистанційного навчання, можуть обрати інші форми: екстернат чи сімейну. При цьому учні вивчатимуть весь матеріал самостійно, після чого їх знання будуть оцінюватись під час щорічної онлайн-атестації", - роз'яснює міський голова.

Документи про освіту українського зразка будуть визнані в Україні та всіх провідних країнах світу.

У той час мер наголошує, що російські документи не мають тієї ж сили, як наші.

Крім того, рашисти завезли на Запоріжжя 500 освітян з РФ – вчителів історії, російської мови, літератури, освітян початкової школи.

Студентам педуніверситету в Новосибірській області запропонували вирушити у "відрядження" до регіонів України, які під контролем російських військ, аби забезпечити підготовку до навчального року.

27 травня, співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти, так само сталося і в Мелітопольському педагогічному університеті.

Міський голова Мелітополя наголосив, що станом на 19 червня всі учні переведені до наступного класу, так само й студенти, а випускники отримають дипломи. Тому не потрібно приходити до навчальних закладів і проходити тестування від зрадників.

22 червня стало відомо, що мелітопольські студенти ігнорують запрошення від самопроголошеної влади продовжити навчання під окупаційним керівництвом.

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