Росіяни планують зробити з Херсона другий Маріуполь руками ЗСУ, - військовослужбовець Сазонов
Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що військове керівництво Росії готує Херсону долю Маріуполя
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми бачили, що відбувалося у Бучі, Ірпені, Бородянці, Балаклії, Ізюмі. Коли ми звільнимо Маріуполь, ми побачимо масштаб воєнних злочинів РФ. Росія вже зараз отримує звинувачення. Вони хочуть зробити з Херсона другий Маріуполь, але руками ЗСУ. Людей, які залишилися в Херсоні, росіяни можуть вбивати, підривати будинки, звинувачуючи українські снаряди, - аргументував Сазонов.
Військовослужбовець також додав, що на Херсонщині бездоганно працює артилерія ЗСУ. Українські захисники тримають оборону.
"Російське керівництво справді виводить з Херсона деякі частини, виводить десантуру, штурмовиків, вагнерівців, але на місце однієї військової людини вони заганяють трьох мобілізованих. Їх дуже багато у Херсоні. Періодично вони намагаються атакувати наші позиції, але ми відбиваємо атаки. Вже гора російських трупів лежать у полях. Росіяни їх не забирають, а посилають нових", - пояснив Сазонов.
- Звільнення Херсона навряд чи стане прямим приводом для початку переговорів України з Росією
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