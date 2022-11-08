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Головна війна з Росією В ОП прокоментували публікацію La Repubblica про можливі переговори з РФ після звільнення Херсона

В ОП прокоментували публікацію La Repubblica про можливі переговори з РФ після звільнення Херсона

8 листопада, 2022 вiвторок
12:05
війна з Росією Михайло Подоляк

Звільнення Херсона навряд чи стане прямим приводом для початку переговорів України з Росією

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Є офіційна позиція, зафіксована президентом Зеленським. Вона дуже чітка. Це не питання Херсона чи не питання Луганська чи Донецька. Це питання того, що на юридичній території України, на де-юре території України, а це вся територія, включно з окупованими територіями, не може існувати проросійський анклав. Бо це не буде переговорна позиція. Тому що це викличе тільки додаткове навантаження на процес, який іде після переговорів", - заявив він.

За його словами, якщо буде звільнено Херсон, Донецьк, Луганськ чи частину Запорізької області, це буде позиція сили.

"Тоді, безумовно, Україна може сказати: ми пропонуємо вам упродовж 72-х чи 96-ти годин покинути всю територію, вивести всі збройні сили. Так, може бути така позиція сили. Але все одно ключове (ми, знову ж таки, повертаємося) – російські окупаційні сили мають припинити перебувати на території України і все. І після цього будь-який переговорний процес", - наголосив Подоляк.

  • La Repubblica опублікувала матеріал, у якому стверджує, що перемога над росіянами в Херсоні може розпочати реальні мирні переговори з Москвою.
  • Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов спрогнозував звільнення Херсона до кінця листопада.

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Новини
Росія
Херсон
окупанти
Михайло Подоляк
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