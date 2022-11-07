Про це пише італійське видання La Repubblica.

У повідомленні йдеться, що армія РФ знаходиться під тиском, і саме тому намагається зруйнувати енергетичну та критичну інфраструктуру України. Херсон - критично важливий для росіян населений пункт, який відкриває вихід до моря та Криму, тож його втрата може повністю змінити хід конфлікту.

La Repubblica пише, що у США вважають перемогу ЗСУ в Херсоні найкращим часом для початку переговорів.Також зазначається, що перемовини не приведуть одразу до закінчення війни, проте можуть продовжити дію зернової угоди та припинити вогонь.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван таємно провів переговори щодо війни Росії проти України з найближчим оточенням російського диктатора Володимира Путіна.

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