Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел американського видання в адміністрації США, за останні місяці радник Джо Байдена кілька разів конфіденційно спілкувався з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим та секретарем радбезу Росії Миколою Патрушевим.

За словами співрозмовників газети, метою контактів було запобігання ескалації в Україні та підтримка каналів зв'язку. Також Салліван намагався застерегти кремль від застосування зброї масового ураження.

Коли і як відбувалися переговори радника президента США з представниками найближчого оточення Путіна джерела не уточнили.

Крім цього, за даними WSJ Джейк Салліван нібито закликав керівництво України надіслати сигнал про готовність до переговорів з Росією.

У Білому домі не відреагували на інформацію The Wall Street Journal. Офіційно про перемовини радника президента США з російськими офіційними особами не повідомлялося ні у Вашингтоні, ні в Москві.

6 листопада The Washington Post повідомив, що адміністрація США неофіційно просить Україну надіслати сигнали про готовність до переговорів з РФ та скасувати заборону на діалог особисто з російським диктатором Володимиром Путіним.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb