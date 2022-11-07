Радник президента США Салліван провів таємні переговори щодо війни в Україні з оточенням Путіна, - WSJ
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван таємно провів переговори щодо війни Росії проти України з найближчим оточенням російського диктатора Володимира Путіна
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними джерел американського видання в адміністрації США, за останні місяці радник Джо Байдена кілька разів конфіденційно спілкувався з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим та секретарем радбезу Росії Миколою Патрушевим.
За словами співрозмовників газети, метою контактів було запобігання ескалації в Україні та підтримка каналів зв'язку. Також Салліван намагався застерегти кремль від застосування зброї масового ураження.
Коли і як відбувалися переговори радника президента США з представниками найближчого оточення Путіна джерела не уточнили.
Крім цього, за даними WSJ Джейк Салліван нібито закликав керівництво України надіслати сигнал про готовність до переговорів з Росією.
У Білому домі не відреагували на інформацію The Wall Street Journal. Офіційно про перемовини радника президента США з російськими офіційними особами не повідомлялося ні у Вашингтоні, ні в Москві.
- 6 листопада The Washington Post повідомив, що адміністрація США неофіційно просить Україну надіслати сигнали про готовність до переговорів з РФ та скасувати заборону на діалог особисто з російським диктатором Володимиром Путіним.
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