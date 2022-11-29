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Росіяни почали видаляти з онлайн-карт зруйновані ними будинки в Маріуполі

29 листопада, 2022 вiвторок
14:59
війна з Росією Маріуполь

Росіяни почали видаляти з онлайн-карт будинки в тимчасово окупованому Маріуполі, які самі ж і знищили

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що з однієї з карт уже зник будинок на вулиці Азовстальській, 33. Так, будинок уже зруйнували в реальності. Також він зник з російських Яндекс.Карт. Утім на картах Google він лишився.

Також Лубінець зазначив, що окупанти планують знести близько 1000 будинків, які їм не вдалося знищити під час облоги. Це робиться з метою приховати наслідки бомбардувань українського міста.

"Вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя на непотріб, який згодом викинуть", - написав Лубінець.

Він зазначив, що мешканці понад 50 тис. квартир вже залишилися без даху над головою перед зимою. Від росіян вони отримують лише обіцянки.

"Спричинена росіянами гуманітарна катастрофа у місті свідчить про одне — Росія не несе собою нічого доброго, вона не рятує, а вбиває, не прийшла, щоб покращити життя, а щоб відібрати його", - зазначив Лубінець.

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  • 26 листопада стало відомо, що мешканці зруйнованих будинків у Маріуполі живуть у наметах на вулиці, оскільки окупанти не дають їм нове житло.

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