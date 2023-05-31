Про це інформує Центр нацспротиву.

"На тимчасово окуповані території Запорізької області прибула група бойовиків "загону міліції особливого призначення" (ОМОН) з республіки Дагестан, РФ", - пише відомство.

Повідомляється, що рашисти планують використати їх для створення власного підрозділу "ОМОН" на тимчасово окупованій території Запорізької. Ворог сподівається таким чином подолати партизанський рух.

"Однак ці заходи не допоможуть їм", - пишуть у Спротиві та нагадують, що усі окупанти та колаборанти понесуть відповідальність за участь у війні проти України.

Аби пришвидшити покарання для рашистів та звільнення нашої землі, жителів тимчасово окупованих територій просять повідомляти про переміщення та розташування війська РФ на сайті.

Що відомо про партизанів на ТОТ

12 травня мер Іван Федоров у етері Еспресо розповів, що у тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти інсценують напади на себе, звинувачуючи в них партизанів.

17 травня у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни поставили відеокамери, аби боротися з українськими партизанами.

Росіяни продовжують розміщувати особовий склад у школах на тимчасово окупованих територіях України. Один із таких сховків знайшли партизани на Донеччині.

На тимчасово окупованих росіянами територіях Луганщини партизани підривають залізничні колії та розповсюджують агітаційні матеріали.