Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що російські окупанти приділяють особливу увагу промивці мізків молоді на тимчасово окупованих територіях.

"Так, окупанти створили "студентські трудові загони", які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Загони "працюють" у зруйнованих самими окупантами містами – Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, студенти проводять на окупованих територіях України семінари та "молодіжні форуми", за підтримки "Росмолоді" – окупаційної структури, яка займається децентралізацією так званих молодіжних рухів, більшість яких мімікрують під волонтерські.