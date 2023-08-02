Росіяни привозять студентів з РФ на окуповані території України для пропагандистських заходів, - ЦНС
Російські терористи привозять студентів з РФ для створення "трудових загонів", які існують переважно в пропагандистських відео на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що російські окупанти приділяють особливу увагу промивці мізків молоді на тимчасово окупованих територіях.
"Так, окупанти створили "студентські трудові загони", які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Загони "працюють" у зруйнованих самими окупантами містами – Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк", - йдеться у повідомленні.
За даними ЦНС, студенти проводять на окупованих територіях України семінари та "молодіжні форуми", за підтримки "Росмолоді" – окупаційної структури, яка займається децентралізацією так званих молодіжних рухів, більшість яких мімікрують під волонтерські.
- 31 липня повідомлялося. що російські загарбники планують легалізувати злочини на тимчасово окупованих територіях, якщо "вони були спрямовані на захист інтересів Росії чи суб’єктів".
- Росіяни на тимчасово окупованих територіях України намагаються спонукати мешканців отримати паспорт Росії, пропонуючи їм фінансову винагороду.
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