Росіяни призвали до армії неповнолітнього маріупольця, який у квітні намагався повернутися в Україну, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни призвали до армії неповнолітнього маріупольця, якого вкрала Марія Львова-Білова з іншими дітьми-сиротами", - пише Андрющенко.

Богдану Єрмохіну 17 років. Під час окупації Маріуполя росіяни незаконно вивезли хлопця та ще 30 дітей до Москви. Звідти інтернували до дитячого "санаторію" під назвою "Поляна". У липні 2022 року, попри наявність законного опікуна, неповнолітнього незаконно передали під опіку в російську родину.

За словами Богдана, йому видали російський паспорт і влаштували на навчання. У квітні 2023 року хлопець намагався повернутися в Україну, однак його затримали на кордоні з Білорусю і примусово повернули до прийомної сім’ї.

Андрющенко пише, що не існує жодного способу, щоб Богдан міг умовно законно перетнути кордон, поки йому немає 18 років.

"Тобто, після викрадення, він де-факто та де-юре в таборі "Росія". А після повноліття він вже не зможе втекти через повістку до армії РФ. Страшний тупик. Сподіваюсь на розголос і що саме розголос допоможе хлопцю повернутися на Батьківщину", - йдеться в повідомленні.