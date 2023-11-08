Росіяни призвали до армії неповнолітнього маріупольця, який у квітні намагався повернутися в Україну, - Андрющенко
У середу, 8 листопада, стало відомо, що російські терористи призвали до армії неповнолітнього маріупольця Богдана Єрмохіна
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Росіяни призвали до армії неповнолітнього маріупольця, якого вкрала Марія Львова-Білова з іншими дітьми-сиротами", - пише Андрющенко.
Богдану Єрмохіну 17 років. Під час окупації Маріуполя росіяни незаконно вивезли хлопця та ще 30 дітей до Москви. Звідти інтернували до дитячого "санаторію" під назвою "Поляна". У липні 2022 року, попри наявність законного опікуна, неповнолітнього незаконно передали під опіку в російську родину.
За словами Богдана, йому видали російський паспорт і влаштували на навчання. У квітні 2023 року хлопець намагався повернутися в Україну, однак його затримали на кордоні з Білорусю і примусово повернули до прийомної сім’ї.
Андрющенко пише, що не існує жодного способу, щоб Богдан міг умовно законно перетнути кордон, поки йому немає 18 років.
"Тобто, після викрадення, він де-факто та де-юре в таборі "Росія". А після повноліття він вже не зможе втекти через повістку до армії РФ. Страшний тупик. Сподіваюсь на розголос і що саме розголос допоможе хлопцю повернутися на Батьківщину", - йдеться в повідомленні.
- Росія викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій через гуманітарну місію "Дітям у руки", яку заснувала російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова.
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