Росія організувала викрадення українських дітей через "гуманітарні місії", - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що ініціативу "Дітям в руки" Львова-Бєлова заснувала під "парасолькою" Російської гуманітарної місії (РГМ) – глобальної організації, яка просуває російський вплив через "гуманітарну сферу" та схожа на мережу агентів впливу за всіма ознаками.

За словами Андрющенка, ця місія почала діяти з 15 листопада 2022 року. Однак у квітні регіональні сайти представників уповноваженого з прав дітей почали рекламу та збір коштів.

"Це дивно збігається з часом, коли Львова-Білова розпочала викрадення дітей з Маріуполя. У таких випадках вірити в збіг часів важко", - наголосив радник міського голови Маріуполя.

Він зазначив, що у звітах російської організації за другу половину липня - серпня 2022 року вказано, що під час візиту Львової-Бєлової з Донецької області вивезли 13 дітей для влаштування в сім'ї та 133 дитини отримали громадянство Росії. Це сталося до псевдореферендуму.

Крім того, звіт за вересень - грудень зазначає про вивезення на територію Росії 433 дітей з тимчасово окупованих міст України.

"Тепер зрозуміло, що всі викрадення дітей відбуваються не державними органами Росії, а такими "гуманітарними місіями", як "Дітям в руки". А координація цього процесу повністю контролюється РГМ", - наголосив Андрющенко.

Він також підкреслив, що Україна шукатиме дітей, поки не знайде, а оприлюднені факти допоможуть у зібранні доказів проти викрадачів.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. За його словами, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. А у Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що дитячий омбудсмен Росії Львова-Бєлова визнала, що за 2022 рік її країна депортувала сотні тисяч українських дітей, а це є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

24 вересня нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії, назвавши такі дії окупантів воєнними злочинами та геноцидом.