Росіяни продовжують масовані бомбардування шпиталю на Азовсталі, потрібна евакуація поранених, - заступник командира полку "Азов"

Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Ворог цинічний, ворог не дотримується жодних міжнародних конвенцій. Він не дотримується Женевських конвенцій. Знаючи, що зараз на території Азовсталі перебуває величезна кількість, а це близько 600 поранених бійців, він і далі продовжує скидати бомби на військовий шпиталь. Тим самим, як завжди, порушує всі міжнародні норми", - наголосив він.

Святослав Паламар закликав західних лідерів допомогти організувати евакуацію поранених.

"Хотів би звернутися до всіх представників цієї конференції та ще раз подякувати і сказати про те, що, можливо, такий великий народ та такі великі представники такої великої нації, як Сполучені Штати Америки, я би дуже хотів, щоби посприяли тому, щоби в першу чергу евакуювати, допомогли евакуювати наших поранених бійців", - сказав він.

"Якщо буде на це можливість, підключити всі зусилля для того, щоби помогти в процесі екстракшн нашого гарнізону. Це хлопці і дівчата, які в оточенні зробили все можливе для того, щоб перемолоти, пропустити через себе таке величезне угрупування", - додав Паламар.

Він підкреслив, що саме мужність захисників Маріуполя дозволила стримати ворога і не пустити його далі.

"Повірте мені, якщо б ми цього не зробили, то вся ця орда пішла би далі. Вона б захопила інші території України, вона б пішла вглиб України, і лінія фронту зараз би виглядала зовсім по-інакшому", - резюмував заступник командира полку "Азов".