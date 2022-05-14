English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни продовжують масовані бомбардування шпиталю на Азовсталі, потрібна евакуація поранених, - заступник командира полку "Азов"

Росіяни продовжують масовані бомбардування шпиталю на Азовсталі, потрібна евакуація поранених, - заступник командира полку "Азов"

14 травня, 2022 субота
12:26
війна з Росією Калина

Російські війська за допомогою авіації продовжують масовані бомбардування заводу "Азовсталь", де перебуває багато поранених українських захисників

Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Ворог цинічний, ворог не дотримується жодних міжнародних конвенцій. Він не дотримується Женевських конвенцій. Знаючи, що зараз на території Азовсталі перебуває величезна кількість, а це близько 600 поранених бійців, він і далі продовжує скидати бомби на військовий шпиталь. Тим самим, як завжди, порушує всі міжнародні норми", - наголосив він.

Святослав Паламар закликав західних лідерів допомогти організувати евакуацію поранених.

"Хотів би звернутися до всіх представників цієї конференції та ще раз подякувати і сказати про те, що, можливо, такий великий народ та такі великі представники такої великої нації, як Сполучені Штати Америки, я би дуже хотів, щоби посприяли тому, щоби в першу чергу евакуювати, допомогли евакуювати наших поранених бійців", - сказав він. 

"Якщо буде на це можливість, підключити всі зусилля для того, щоби помогти в процесі екстракшн нашого гарнізону. Це хлопці і дівчата, які в оточенні зробили все можливе для того, щоб перемолоти, пропустити через себе таке величезне угрупування", - додав Паламар. 

Він підкреслив, що саме мужність захисників Маріуполя дозволила стримати ворога і не пустити його далі.

"Повірте мені, якщо б ми цього не зробили, то вся ця орда пішла би далі. Вона б захопила інші території України, вона б пішла вглиб України, і лінія фронту зараз би виглядала зовсім по-інакшому", - резюмував заступник командира полку "Азов".

Азов
Азовсталь
Читайте також:
ЗСУ
13 травня, 2022 п'ятниця
Мінус 100 одиниць бойової техніки, сотні вбитих: ЗСУ відкинули окупантів від Сіверського Донця після 8 діб атак, - Бутусов
Путін cтарий маразматик
12 травня, 2022 четвер
"Старий маразматик": розвідка перехопила розмову, в якій окупант ділиться враженнями від промови Путіна 9 травня
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
13 травня, 2022 п'ятниця
Китай намагається врятувати Росію від поразки у війні з Україною, - юристка Загребельська
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.6
    Продаж 33.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
14 травня
12:49
підводний човен
Росія зосередила у Чорному морі флотилію з 30 крилатими ракетами
12:45
П'ять обленерго, банк, готелі та меткомбінат. ДБР узялося за російський клан "Лужники", - ЗМІ
12:43
Ексклюзив
нафта
Потрібно встановити заборону заходити порожнім танкерам на російські термінали у Чорному та Балтійському морях, - екснардепка Гопко
12:38
Миколаївщина
Миколаївщину продовжують обстрілювати окупанти: за добу є загиблі та поранені
12:25
окупанти
Гуманітарна криза та офіціантки й "вишибали" на "керівних посадах": СБУ перехопила розмову колаборантів про ситуацію в Херсоні
12:24
Берлін біженці
У Німеччині зареєструвались понад 700 тисяч біженців з України
12:12
Ексклюзив
Юрій Корольчук
Реальна ціна на пальне, яка має бути сьогодні - 60 грн за літр, - енергетичний експерт Корольчук
12:01
Попасна
В Попасній рашисти полюють на мирних жителів
11:41
окупанти знищили обстріл
На Харківщині продовжують обстрілювати Чугуїв, Дергачі, Золочів і Лозову
11:36
Лукашенко Путін
Путін скликає зустріч з Лукашенком та іншими лідерами ОДКБ
11:32
Маріуполь окупанти вода
"Всі підвали затоплено, вулиці перетворено на ріки": радник мера Маріуполя про гуманітарну катастрофу в місті
11:18
Олександр Ткаченко
Журналісти обурені відповіддю міністерства Ткаченка щодо участі у марафоні ведучих з каналів Медведчука
11:13
Українців просять обрати нову марку від Укрпошти
11:11
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Треба знизити споживання пального: пересадити людей на громадський транспорт, - економіст Несходовський
11:07
окупанти
Російська окупаційна "влада" намагається включити Херсон до складу РФ, - британська розвідка
10:47
ЗСУ знищили втрати окупантів
Втрати російських окупантів в Україні перевищили 27 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ
10:36
без електрики леп
На Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів у деяких районах відсутнє водопостачання, електрика та газ
10:26
Еспресо Прямий 5 канал
Коли Еспресо, Прямий та 5-й канал вимкнути з ефіру, в МКІП нічого не казали про розпалювання ворожнечі, - Лігачова
10:22
Ексклюзив
острів Хортиця
За Хортицю Запоріжжя буде рвати кожного окупанта, - волонтер "Легіону Свободи" Денисов
10:20
Ірина Верещук
Україна веде перемовини про евакуацію 60 людей з Азовсталі
09:57
Путін
Путін має намір анексувати окуповані території, аби шантажувати Україну застосуванням ядерної зброї, - аналітики зі США
09:54
російські війська окупанти
Окупанти примушують запорізьких фермерів до співпраці
09:52
Ексклюзив
корабль із зерном
Ніхто не хоче під санкції, тому викрадене Росією українське зерно не купують, - нардеп Соломчук
09:19
проорсійські ведучі звернення
"Спеціалісти" з каналів Медведчука, які працюють на національному телемарафоні, роками подавали патрони ворогу на інформаційному фронті, - телеведуча Барчук
09:02
Укрзалізниця дизель-поїзд
Із Покровська до Львова 14 травня вирушить евакуаційний поїзд
08:48
ППО
У небі над Бєлгородом вночі знову було чутно вибухи
08:35
зруйновані будинки, Попасна, Гірська громади
Росіяни зруйнували більше 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад
08:29
загиблі російські військові у вагонах, військові злочини Росії
В ЗСУ підтвердили, що тіла вбитих окупантів зберігають у вагонах-рефрижераторах на Київщині
08:06
Ексклюзив
Харків
Без Москви та Бєлгорода: Харків почав велике перейменування. Але не всім це подобається
08:02
Ексклюзив
ракета Brimstone
Україна буде використовувати британські ракети Brimstone з наземних установок, - військовий експерт Згурець
07:57
Зеленський
Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
07:33
Харків
Україна виграла битву за Харків, - Інститут дослідження війни
07:21
Джен Псакі
Джен Псакі завершила роботу на посаді речниці Білого дому
06:57
нафта
ЄС не відмовиться від ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій, - Reuters
06:56
На Донецькому та Луганському напрямках відбиті 5 атак ворога, знищені 5 танків та 5 артилерійських систем, – Генштаб ЗСУ
06:30
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
У Бородянці встановлять модульне містечко для мешканців, які втратили домівки
06:19
Ілон Маск
Ілон Маск заявив, що ставить угоду з купівлі Twitter на паузу, та обвалив акції соцмережі
05:47
Іран
ЄС відновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди: можливе зняття частини санкцій
04:50
НАТО
До Європи прибудуть 10,5 тис американських військових на ротацію, – Пентагон
04:09
жінки у Туркменістані
Жодного манікюру та косметичних послуг: у Туркменістані затримують жінок із нарощеними віями та нігтями
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV