Росіяни продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої, - британська розвідка

Про це Міноборони Великої Британії повідомляє у Twitter.



"Війська РФ продовжують завдавати удари по інфраструктурних об'єктах, ризикуючи завдати шкоди цивільним. Зокрема, як приклад, є влучання росіянами у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному на Луганщині", - йдеться у звіті британської розвідки.



Відхід Росії з півночі України залишає свідчення про напади на мирних жителів. Мова йде про наявність масових поховань, смертельне використання заручників як живого щита, а також мінування цивільної інфраструктури.

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