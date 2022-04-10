Росіяни продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої, - британська розвідка
Російська армія продовжує використовувати саморобні вибухові пристрої, щоб завдати втрат українцям, а також зіпсувати моральний дух та обмежити пересування нашої техніки
Про це Міноборони Великої Британії повідомляє у Twitter.
"Війська РФ продовжують завдавати удари по інфраструктурних об'єктах, ризикуючи завдати шкоди цивільним. Зокрема, як приклад, є влучання росіянами у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному на Луганщині", - йдеться у звіті британської розвідки.
Відхід Росії з півночі України залишає свідчення про напади на мирних жителів. Мова йде про наявність масових поховань, смертельне використання заручників як живого щита, а також мінування цивільної інфраструктури.
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